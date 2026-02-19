LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Antonelli comanda! Piastri e Verstappen inseguono Hamilton in crescita

Antonelli guida al termine dei primi turni di prova sul circuito di Sakhir, dove le temperature elevate hanno influenzato le scelte degli pneumatici. La Ferrari ha deciso di tornare in pista con le nuove gomme medie, mentre Piastri e Verstappen cercano di migliorare i tempi. Hamilton, che ha concluso un giro con pneumatici freschi, mostra segnali di crescita. La giornata di test prosegue con vari team che tentano di ottimizzare le proprie strategie prima dell’inizio del campionato. La sessione rimane aperta alle sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.33 Torna in pista la Ferrari ed Hamilton sul tracciato con gomme medie nuove. 16.32 Verstappen e Piastri stanno simulando un GP e il loro passo è convincente. 16.30 17° giro per Verstappen con le gomme dure in questo stint e sul passo dell’1’37”, mentre Piastri gira in 1’37” al decimo giro con le hard. 16.27 In tutto questo, da notare che non stiamo vedendo l’Aston Martin e il motivo è sempre lo stesso: problemi alla power unit Honda. 16.25 Verstappen continua a inanellare giri con la Red Bull: 14° giro sul passo dell’1’38”. Piastri bene con le gomme hard, girando in 1’36” con la McLaren. 🔗 Leggi su Oasport.it

