LIVE Combinata nordica Team Sprint Olimpiadi in DIRETTA | si parte l’Italia vuole stupire

L’Italia punta a sorprendere nella gara di combinata nordica Team Sprint alle Olimpiadi, dopo che Rydzek ha dominato il salto di allenamento. La competizione si è appena aperta e gli atleti sono pronti a scendere in pista. La squadra italiana si prepara con entusiasmo, sperando di ottenere un risultato storico. La sfida si svolge in un clima di grande attesa e tensione, mentre i concorrenti si avvicinano alla partenza. La gara è ancora tutta da scrivere e i fan restano incollati ai loro schermi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:49 Si è appena concluso il salto di allenamento con Rydzek come migliore. Fosse confermato il tutto alle 10:00, ecco che ci troveremmo di fronte ad una gara aperta. 9.45 La Norvegia ha i favori del pronostico, l'Austria la Finlandia e la Germania, quest'ultima grande delusa dalle gari individuali, le altre pretendenti alle medaglie. Italia ha la top 6 come massimo risultato ottenibile. 9.40 Tra circa 20? prenderà il via il segmento di salto della team sprint da Predazzo, ultima gara nel programma olimpico di Combinata nordica. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova a squadre maschile di Combinata nordica, la Team Sprint su trampolino grande e con 15km di sci di fondo da percorrere.