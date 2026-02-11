LIVE Combinata nordica Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA | si parte è il giorno di Alessandro Pittin!

Da oasport.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina alle Olimpiadi di Pechino è iniziata la gara di combinata nordica, con Alessandro Pittin tra i protagonisti. Alle prime prove, Shumbarets ha fatto un salto di 89 metri, superando nettamente il polacco. I tifosi sono già in attesa di scoprire come andrà avanti questa giornata di sport.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:02 Shumbarets fa decisamente meglio del polacco, si vede un salto da 89.5 metri e un minuto di margine. 10:01 Il polacco è presente ma non è competitivo, il primo atleta abbastanza competitivo sul salto è Mazurchuk, ma bisogna attendere Brecl con il 10. INIZIATE LE OLIMPIADI DI COMBINATA NORDICA! 09:57 Si parte: JARZABEK Kacper – POL SHUMBARETS Oleksandr – UKR RAKPAROV Chingiz – KAZ KRZEMPEK Milosz – POL MAZURCHUK Dmytro – UKR ZHAO Zihe – CHN TEDER Ruubert – EST ZHAO Jiawen – CHN BRECL Gasper – SLO KARHUMAA Wille – FIN TYRODE Mael – FRA YACHI Sora – JPN PITTIN Alessandro – ITA VRHOVNIK Vid – SLO KONVALINKA Jiri – CZE LOOMIS Benjamin – USA KOSTNER Aaron – ITA VYTRVAL Jan – CZE HEINIS Marco – FRA MUHLETHALER Laurent – FRA WATABE Akito – JPN MALACINSKI Niklas – USA YAMAMOTO Ryota – JPN COSTA Samuel – ITA HIRVONEN Eero – FIN ILVES Kristjan – EST SKOGLUND Andreas – NOR GEIGER Vinzenz – GER RYDZEK Johannes – GER HEROLA Ilkka – FIN RETTENEGGER Thomas – AUT RETTENEGGER Stefan – AUT OFTEBRO Einar Luraas – NOR SCHMID Julian – GER OFTEBRO Jens Luraas – NOR LAMPARTER Johannes – AUT 09:55 Saranno appena 36 gli atleti in stanga di partenza! 09:54 Costa vanta due podi in Coppa del Mondo, Pittin vanta tre vittorie. 🔗 Leggi su Oasport.it

live combinata nordica gundersen trampolino piccolo olimpiadi in diretta si parte 232 il giorno di alessandro pittin

© Oasport.it - LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: si parte, è il giorno di Alessandro Pittin!

Approfondimenti su Olimpiadi Combinata

LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: oggi, come 20 anni fa, c’è Alessandro Pittin!

Questa mattina a Predazzo e Tesero si apre ufficialmente la prima prova di combinata nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: Pittin in gara 20 anni dopo!

OASport Oggi a Predazzo e Tesero si svolge la prima prova individuale di combinata nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Combinata

Argomenti discussi: LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: oggi, come 20 anni fa, c'è Alessandro Pittin!; LIVE Sci alpino, SuperG maschile Olimpiadi in DIRETTA: Odermatt favorito, Franzoni lo sfida. I pettorali di partenza; Italiani in gara oggi alle Olimpiadi (mercoledì 11 febbraio): orari, tv, programma, streaming; Calendario combinata nordica Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming.

LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: si parte, è il giorno di Alessandro Pittin!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:45 Attenzione perché si è appena concluso il salto di allenamento e Einar Luraas Oftebro ha fatto segnare il ... oasport.it

LIVE Olimpiadi: si parte alle 10 con la combinata nordica, alle 14.15 c'è il biathlonu001d?gazzetta.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.