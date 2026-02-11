LIVE Combinata nordica Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA | si parte è il giorno di Alessandro Pittin!

Questa mattina alle Olimpiadi di Pechino è iniziata la gara di combinata nordica, con Alessandro Pittin tra i protagonisti. Alle prime prove, Shumbarets ha fatto un salto di 89 metri, superando nettamente il polacco. I tifosi sono già in attesa di scoprire come andrà avanti questa giornata di sport.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:02 Shumbarets fa decisamente meglio del polacco, si vede un salto da 89.5 metri e un minuto di margine. 10:01 Il polacco è presente ma non è competitivo, il primo atleta abbastanza competitivo sul salto è Mazurchuk, ma bisogna attendere Brecl con il 10. INIZIATE LE OLIMPIADI DI COMBINATA NORDICA! 09:57 Si parte: JARZABEK Kacper – POL SHUMBARETS Oleksandr – UKR RAKPAROV Chingiz – KAZ KRZEMPEK Milosz – POL MAZURCHUK Dmytro – UKR ZHAO Zihe – CHN TEDER Ruubert – EST ZHAO Jiawen – CHN BRECL Gasper – SLO KARHUMAA Wille – FIN TYRODE Mael – FRA YACHI Sora – JPN PITTIN Alessandro – ITA VRHOVNIK Vid – SLO KONVALINKA Jiri – CZE LOOMIS Benjamin – USA KOSTNER Aaron – ITA VYTRVAL Jan – CZE HEINIS Marco – FRA MUHLETHALER Laurent – FRA WATABE Akito – JPN MALACINSKI Niklas – USA YAMAMOTO Ryota – JPN COSTA Samuel – ITA HIRVONEN Eero – FIN ILVES Kristjan – EST SKOGLUND Andreas – NOR GEIGER Vinzenz – GER RYDZEK Johannes – GER HEROLA Ilkka – FIN RETTENEGGER Thomas – AUT RETTENEGGER Stefan – AUT OFTEBRO Einar Luraas – NOR SCHMID Julian – GER OFTEBRO Jens Luraas – NOR LAMPARTER Johannes – AUT 09:55 Saranno appena 36 gli atleti in stanga di partenza! 09:54 Costa vanta due podi in Coppa del Mondo, Pittin vanta tre vittorie. 🔗 Leggi su Oasport.it

