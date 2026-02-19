L’Italia gareggia nella combinata nordica alle Olimpiadi, a causa di una buona prestazione di squadra. I nostri atleti affrontano la prova a squadre maschile, composta da salti su trampolino grande e 15 km di sci di fondo. La competizione si svolge in un’atmosfera tesa, con gli azzurri determinati a ottenere un risultato di rilievo. I tifosi seguono con attenzione ogni fase della gara, sperando in una prestazione che possa portare punti importanti. La sfida si gioca su ogni minuto e ogni mossa degli atleti italiani.

Si chiude il programma olimpico per quanto riguarda la disciplina nordica! L'ultima gara della rassegna a cinque cerchi è un ritorno, si è deciso infatti di tenere buona la team sprint tradizionale, quella a due frazioni, come competizione a squadre per la combinata nordica. Si salterà quindi una volta per uno sul trampolino grande di Predazzo, per poi trasferirci a Tesero, frazione Lago, per percorrere 7.

LIVE Combinata nordica, Team Sprint Olimpiadi in DIRETTA: azzurri per un piazzamento di prestigio

