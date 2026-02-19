LIVE Combinata nordica Team Sprint Olimpiadi in DIRETTA | Norvegia stra favorita dopo il segmento di salto Italia da rimonta

La Norvegia ha dominato il segmento di salto nella combinata nordica, causando una forte aspettativa per la gara di sprint a Lago. Dopo aver ottenuto un vantaggio significativo, gli atleti norvegesi sembrano pronti a consolidare il loro vantaggio nella frazione di fondo. L’Italia parte in rimonta, cercando di recuperare posizioni e rimanere competitiva. La competizione si svolge oggi a Predazzo e Tesero, con il fondo in programma alle 14:00. Gli appassionati attendono con interesse gli sviluppi della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del segmento di salto da Predazzo, la Team Sprint si sposta a Lago, frazione di Tesero per il segmento di fondo da 15 chilometri che scatta alle 14:00. A dopo! 10:31 Italia che può rimontare tante posizioni. Invece per le medaglie ci sono le 4 Nazioni preventivate, con la grande sorpresa della Germania, che ha scarsissime chance di difendere la leadership sui norge, ma che si potrà avvantaggiare su Finlandia e Austria e conquistare la prima medaglia. CLASSIFICA TEAM SPRINT LH15km: Germany (GER) — 246.5 — 0:00. Norway (NOR) — 237.