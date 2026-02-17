LIVE Combinata nordica Olimpiadi 2026 in DIRETTA | iniziato il segmento di salto!

Samuel Costa ha aperto il segmento di salto nella combinata nordica alle Olimpiadi 2026, portando l’Italia a cercare una posizione tra i primi quindici. La gara è partita questa mattina, con gli atleti pronti a scendere in pedana per mettere alla prova le proprie capacità. Costa, che punta a migliorare il suo risultato, si prepara a saltare tra le prime. La competizione è in corso e le emozioni sono alte.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIATO IL SEGMENTO DI SALTO! 09:54 Italia che, con Samuel Costa, proverà ad issarsi in top 15. L’altoatesino può riuscirci con credenziali, presenti anche Alessandro Pittin e Aaron Kostner. Ecco la lista di partenza: TEDER Ruubert (EST). ZHAO Zihe (CHN). MAZURCHUK Dmytro (UKR). KRZEMPEK Milosz (POL). RAKPAROV Chingiz (KAZ). SHUMBARETS Oleksandr (UKR). JARZABEK Kacper (POL). ZHAO Jiawen (CHN). BRECL Gasper (SLO). KARHUMAA Wille (FIN). TYRODE Mael (FRA). YACHI Sora (JPN). PITTIN Alessandro (ITA). VRHOVNIK Vid (SLO). KONVALINKA Jiri (CZE). LOOMIS Benjamin (USA). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: iniziato il segmento di salto! LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: iniziato il segmento di fondo!! La gara di combinata nordica alle Olimpiadi di Milano-Cortina entra nel vivo con il segmento di fondo. LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: inizia il segmento di fondo, in 8 per le medaglie Inizia il segmento di fondo dei 10 chilometri a Tesero, frazione Lago. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: Oftebro vince una gara durissima, che Costa!; RECAP! Team Combined maschile: sfuma l'oro all'Italia, Vinatzer scivola 7°; LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: doppietta Svizzera, 5° Sala, delude Vinatzer; LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: alle 10.00 la prova di salto. LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: tutto pronto per il segmento di salto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima gara individuale in scena da ... oasport.it Live Olimpiadi, gli azzurri a caccia di altre medaglie: oggi combinata nordica, inseguimento a squadre e pattinaggio di velocitàRoma, 16 febbraio 2026 - Nelle Olimpiadi delle donne azzurre anche l'emiliana Flora Tabanelli riesce a portare a termine una straordinaria imprese sportiva conquistando il bronzo nella gara di Freeski ... sport.quotidiano.net PROGRAMMA OLIMPICO DOMENICA 15 FEBBRAIO 09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, prova 2 09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Norvegia, Svezia-USA, Germania-Gran Bretagna 10.00 SCI ALPINO – Gigante femminil facebook Milano-Cortina 2026: atleti cinesi gareggiano nella combinata nordica PREDAZZO – L’atleta cinese Zhao Zihe gareggia nella Gundersen Normal Hill di combinata nordica individuale ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 a Predazzo, l’11 febbraio x.com