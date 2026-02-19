LIVE Combinata nordica Team Sprint Olimpiadi in DIRETTA | iniziato il segmento di salto l’Italia può stupire

L’evento di combinata nordica alle Olimpiadi si svolge in condizioni difficili, con neve che rallenta le piste e misure di salto molto deboli per alcune nazioni. L’Italia cerca di sorprendere, mentre il segmento di salto è appena iniziato. Ucarina e la squadra polacca faticano a mantenere il ritmo, mentre la neve continua a scendere intensamente. Le condizioni meteo influenzano le prestazioni di tutti gli atleti e rendono il torneo più incerto. La gara si tiene sotto gli occhi di un pubblico appassionato, pronto a seguire ogni mossa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:02 Misure molto deboli quelle di Ucarina e Polonia. 10:01 Nevica, binari molto lenti. L’ucraino Shumbarets stacca a 96.0kmh da stanga 22. 10:00 Iniziato il segmento di salto! START LIST TEAM SPRINT COMBINATA NORDICA (LH2×7.5km): 1-1 Oleksandr Shumbarets (UKR) 2-2 Kacper Jarz?bek (nordic combined skier”? (POL) 3-3 Zhao Zihe (CHN) 4-4 Gasper Brecl (SLO) 5-5 Jan Vytrval (CZE) 6-6 Niklas Malacinski (USA) 7-7 Ruubert Teder (EST) 8-8 Samuel Costa (ITA) 9-9 Mael Tyrode (FRA) 10-10 Akito Watabe (JPN) 11-11 Eero Hirvonen (FIN) 12-12 Andreas Skoglund (NOR) 13-13 Johannes Rydzek (GER) 14-14 Stefan Rettenegger (AUT) 15-15 Dmytro Mazurchuk (UKR) 16-16 Milosz Krzempek (POL) 17-17 Zhao Jiawen (CHN) 18-18 Vid Vrhovnik (SLO) 19-19 Jiri Konvalinka (CZE) 20-20 Benjamin Loomis (USA) 21-21 Kristjan Ilves (EST) 22-22 Aaron Kostner (ITA) 23-23 Marco Heinis (FRA) 24-24 Ryota Yamamoto (JPN) 25-25 Ilkka Herola (FIN) 26-26 Jens Luraas Oftebro (NOR) 27-27 Vinzenz Geiger (GER) 28-28 Johannes Lamparter (AUT) 9:49 Si è appena concluso il salto di allenamento con Rydzek come migliore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Combinata nordica, Team Sprint Olimpiadi in DIRETTA: iniziato il segmento di salto, l’Italia può stupire LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: iniziato il segmento di salto!Samuel Costa ha aperto il segmento di salto nella combinata nordica alle Olimpiadi 2026, portando l’Italia a cercare una posizione tra i primi quindici. LIVE Combinata nordica, Team Sprint Olimpiadi in DIRETTA: si parte, l’Italia vuole stupireL’Italia punta a sorprendere nella gara di combinata nordica Team Sprint alle Olimpiadi, dopo che Rydzek ha dominato il salto di allenamento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: RECAP! Team Combined maschile: sfuma l'oro all'Italia, Vinatzer scivola 7°; LIVE Combinata nordica, Team Sprint Olimpiadi in DIRETTA: azzurri per un piazzamento di prestigio; Diretta Milano Cortina 2026, medaglie Italia: news e risultati Olimpiadi live oggi 19 febbraio; Olimpiadi, risultati oggi: oro Italia in inseguimento a squadre uomini. LIVE Combinata nordica, Team Sprint Olimpiadi in DIRETTA: si parte, l’Italia vuole stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:49 Si è appena concluso il salto di allenamento con Rydzek come migliore. Fosse confermato il tutto alle ... oasport.it Combinata nordica oggi, Olimpiadi 2026: orario gara a coppie, tv, streaming, italiani in garaSarà la Team Sprint a chiudere il programma della combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La prova a coppie, che fa il suo ... oasport.it Milano-Cortina 2026: la coppia dell’Italia formata dal finanziere Elia Barp e dal poliziotto Federico Pellegrino conquista una storica medaglia di bronzo nella team sprint a tecnica libera di fondo! Sulle nevi della Val di Fiemme gli azzurri chiudono alle spalle di facebook Team Sprint Bronzo: Barp e Pellegrino Regalano la 25a Medaglia x.com