LIVE Speed skating 1000 metri uomini Olimpiadi in DIRETTA | grandissima prestazione e piazzamento di prestigio per Di Stefano! Stolz imbattibile

Dopo aver conquistato un piazzamento di prestigio nei 1000 metri uomini alle Olimpiadi, Di Stefano ha regalato una grande prestazione in diretta. La gara si è rivelata emozionante, con Stolz che si conferma imbattibile. La redazione di OA Sport vi ringrazia per aver seguito la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 19.58 Ci ha provato Wennemars a voler migliorare il suo tempo già siglato precedentemente, ma alla fine ha finito per peggiorare il suo riscontro, vista la chiusura in 1’08?46, finendo anche dietro a Daniele Di Stefano, che in questo modo conclude il suo percorso in sesta posizione. Davvero bravo l’azzurro. Quindi ufficiale: Stolz è medaglia d’oro davanti all’olandese de Boo e al cinese ning. 26° Betti. 19.56 Ci siamo, Wennemars è pronto per gareggiare. Vedremo se la rabbia in corpo sarà un plus. 🔗 Leggi su Oasport.it

La gara di speed skating sui 1000 metri uomini alle Olimpiadi è ripresa con Di Stefano in testa.

Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Speed Skating Stadium Ore 18.30 Pattinaggio di velocità - 1000 m uomini F. Betti, D. Di Stefano @fisg_it @milanocortina26 x.com

