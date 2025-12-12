LIVE Sci di fondo Team Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | prove di Olimpiadi per Pellegrino e gli azzurri
Benvenuti alla diretta della team sprint a tecnica libera di Davos, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Seguiremo in tempo reale le prove degli azzurri, tra cui Pellegrino, in una competizione che si presenta come un assaggio delle Olimpiadi invernali. Restate con noi per aggiornamenti e risultati live.
Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della team sprint a tecnica libera in programma a Davosm (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Dopo la doppia trasferta nordica, inizia un weekend lungo per il massimo circuito internazionale che vedrà gli atleti impegnati sulle nevi elvetiche in una tappa ormai tradizionale della Coppa del Mondo di sci di fondo.. Il calendario prevede oggi, venerdì 12 dicembre alle 15:00 Qualificazione team sprint TL e alle ore 17:00 le Finali team sprint TL. Sabato 13 dicembre alle ore 13:45 Qualificazione sprint TL, alle 16:15 Finali sprint TL. 🔗 Leggi su Oasport.it
