Bob a 4 inizia la quarta prova delle Olimpiadi 2026, a causa delle condizioni meteo avverse che hanno ritardato le sessioni precedenti. La pista si presenta in perfette condizioni dopo le recenti nevicate, e gli atleti si preparano a scendere in pista. Tra i concorrenti spicca Baumgartner, che punta a migliorare il suo record personale. Alle 11.14, Bindilatti chiude con un tempo di 55.53, attualmente primo tra i provvisori. La prova prosegue con grande attenzione da parte degli spettatori presenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.14 Bindilatti chiude con un 55.53. Ovviamente è primo provvisoriamente. 11.11 Baumgartner cerca altre conferme in vista delle ultime prove di domani. 11.08 Aspettiamo il tempo di Bindilatti. 11.02 La startlist della quarta batteria di prova del bob a 4 sarà la stessa della precedente. 10.56 Baumgartner chiude al terzo posto confermandosi nelle prime posizioni dopo i due primi posti nelle prime due batterie di ieri. Siamo in attesa per l’inizio della quarta e ultima prova di oggi. 10.53 La terza manche finisce con il 55.61 di Heinrich che chiude al ventunesimo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bob a 4, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la quarta prova, attesa per il tempo di Baumgartner

LIVE Bob a 4, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la terza manche, attesa per BaumgartnerBob a 4, i test olimpici del 2026 sono iniziati con la terza manche.

LIVE Bob a 4, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner chiude sul podio la terza batteria, attesa per la quartaBob a 4 ha avuto un nuovo round di prove in vista delle Olimpiadi 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.