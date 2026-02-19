LIVE Bob a 4 Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Baumgartner chiude sul podio la terza batteria attesa per la quarta

Bob a 4 ha avuto un nuovo round di prove in vista delle Olimpiadi 2026. Baumgartner si è piazzato terzo nella terza batteria, dimostrando buona velocità sulla pista ghiacciata. La quarta batteria, che si svolgerà a breve, avrà la stessa formazione della precedente. Gli atleti si preparano a migliorare i tempi e a testare le strategie per la competizione principale. I risultati delle prove sono fondamentali per definire le squadre più competitive. La giornata di test prosegue con grande attenzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 La startlist della quarta batteria di prova del bob a 4 sarà la stessa della precedente. 10.56 Baumgartner chiude al terzo posto confermandosi nelle prime posizioni dopo i due primi posti nelle prime due batterie di ieri. Siamo in attesa per l'inizio della quarta e ultima prova di oggi. 10.53 La terza manche finisce con il 55.61 di Heinrich che chiude al ventunesimo posto. 10.51 Tredicesimo posto per Ammour che chiude con un 55.28. I tre tedeschi vincitori del bob a 2 anche oggi non hanno trovato il giusto ritmo. 10.48 Friedrich chiude al nono posto con un 55.