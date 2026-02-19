LIVE Bob a 4 Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Baumgartner si mette dietro i tedeschi nella quarta prova

Durante le prove di bob a quattro per le Olimpiadi 2026, Baumgartner ha superato i tedeschi nella quarta sessione. La gara si svolge a due giorni dall’inizio ufficiale delle competizioni, attirando l’attenzione degli appassionati. La squadra di Baumgartner ha migliorato il tempo rispetto alle prove precedenti, grazie a una partenza più veloce e a una strategia più aggressiva. Domani alle 10.00 si terrà la quinta prova, seguita dalla sesta e ultima batteria, che definirà le posizioni finali prima delle qualificazioni ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10 La quinta prova del bob a 4 inizierà alle 10.00 di domani, con la sesta e ultima batteria che partirà poco dopo il termine della precedente. Per il momento è tutto, termina qui questa cronaca testuale di OA Sport. Grazie mille per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti! 12.08 L'azzurro si è messo davanti ai due tedeschi Lochner e Friedrich che stanno iniziando a trovare il giusto ritmo, e sappiamo che possono essere molto pericolosi per Patrick. 12.06 Heinrich chiude ancora al ventunesimo posto con un 55.64 tutto sommato positivo, finisce qui la quarta batteria.