LIVE Bob a 2 maschile Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Baumgartner a ridosso dei tedeschi!

Questa mattina a Sestriere sono riprese le prove per le Olimpiadi 2026. Bob a due maschile in corso con Baumgartner che si mantiene vicino ai tedeschi, mentre l’atleta del Liechtenstein Kranz non riesce a migliorare il suo tempo. La gara continua con tensione e attenzione da parte di tutti.

Non si migliora l'atleta del Liechtenstein Kranz. Per lui crono di 57.11 e nono posto provvisorio. Il brasiliano termina al penultimo posto con un tempo di poco sotto i 58 secondi. Ancora una volta molto distante Ammour! Nono posto con 1.14 secondi di ritardo per il terzo tedesco in gara. In testa per un centesimo Friedrich! L'espertissimo campione teutonico parte peggio del compagno di nazionale, ma recupera nel finale e vola in testa! tempo di 55.99 per lui! Si prende ancora il primo posto Lochner! Il tempo (56.00) è però sensibilmente più alto rispetto alla prima discesa (55.

Questa mattina a Cortina si sono svolte le prime due manche di prova del bob a 2 maschile, in vista delle Olimpiadi 2026.

Questa mattina, a qualche ora dall’inizio della seconda manche di prova, si scommette ancora sulla prestazione di Lochner, che ha già dato dimostrazione di essere in forma.

