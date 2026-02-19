LIVE Atletica World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA | Fabbri trionfa record italiano per Battocletti

Durante la tappa di Lievin del World Indoor Tour, Fabbri ha vinto la gara di atletica, mentre Battocletti ha stabilito un nuovo record italiano. La competizione si è accesa con atleti che hanno dato il massimo, come dimostra il salto con l’asta di Robin Emig, che ha superato i 5.45 metri al terzo tentativo. La serata ha visto anche altri risultati importanti, creando grande attesa per le prossime tappe del circuito. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.11 SALTO CON L'ASTA – Robin Emig supera 5.45 al terzo tentativo e rimane in gara. 20.11 SALTO CON L'ASTA – Secondo errore anche per Vloon. 20.10 SALTO CON L'ASTA – Nilsen supera 5.45 al secondo tentativo, sbaglia Emig. 20.09 SALTO CON L'ASTA – Lightfoot, Bradford, Guttormsen, Kendricks e Marschall superano 5.45 al primo tentativo. Un errore per Nilsen, Emig e Vloon 20.07 3000 METRI – Dodicesima posizione per Ludovica Cavalli in 8:45.49 20.05 3000 METRI – Hailu vince in 8:24.59, primato stagionale mondiale! Seconda posizione per Baweke che batte Battocletti in volata. LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Fabbri trionfa, attesa per Battocletti e CavalliMartedì sera, l'atleta Fabbri ha vinto la gara di atletica al World Indoor Tour di Lievin, a causa di una prestazione solida e determinata. LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Battocletti e Fabbri guidano le speranze azzurreMartina Battocletti e Lorenzo Fabbri partecipano al meeting di Lievin, evento valido per il World Indoor Tour 2026, che si svolge questa mattina in Francia. LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: si parte con il getto del peso maschile, Fabbri sfida KovacsCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31 GETTO DEL PESO - Terza posizione per Steen con un lancio da 21.01 18.29 GETTO DEL PESO - Si migliora ... Grande prestazione di Zaynab Dosso a Belgrado! Nel meeting di Belgrado, tappa di alto livello del World Indoor Tour, categoria gold, Zaynab ha centrato una prestazione di assoluto livello sui 60 metri piani.