LIVE Atletica World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA | Fabbri vince nuovo record per Battocletti! Simonelli non brilla

Durante la gara di atletica a Lievin, Fabbri ha vinto la prova, mentre Battocletti ha stabilito un nuovo record personale. La competizione, trasmessa in diretta, ha visto anche Simonelli faticare su alcune discipline. Tra i momenti più emozionanti, l’errore di Bradford nel salto con l’asta a 5.90, dopo aver superato la stessa misura. La serata si è rivelata ricca di sorprese, con atleti che hanno migliorato le prestazioni e scritto nuove pagine di questa stagione indoor. La gara è ancora in corso e le emozioni continuano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.07 SALTO CON L’ASTA – Errore a 5.90 anche per Bradford che aveva passato 5.80 21.05 SALTO CON L’ASTA – Errore per Lightfoot a 5.90 21.05 SALTO CON L’ASTA – Svabikova supera 5.60 al secondo tentativo. 21.03 800 METRI – Vittoria per Stepanov in 1:45.90 davanti a Bloudek, Pattison ed Anderson con il record nazionale in 1:46.10 21.02 800 METRI – Finisce il lavoro di Vukovic. Stepanov passa all’interno su una leggerezza di Anderson 21.01 800 METRI – Subito in testa Vukovic che prova ad allungare su Kebenei ed Anderson 21.01 800 METRI – Iniziata la finale B maschile 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Fabbri vince, nuovo record per Battocletti! Simonelli non brilla LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Fabbri e Battocletti danno spettacolo, attesa per Sabatini e SimonelliL'Atletica Live, con la tappa del World Indoor Tour a Lievin nel 2026, ha visto protagonisti Fabbri e Battocletti che hanno regalato uno spettacolo emozionante. LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Fabbri trionfa, record italiano per BattoclettiDurante la tappa di Lievin del World Indoor Tour, Fabbri ha vinto la gara di atletica, mentre Battocletti ha stabilito un nuovo record italiano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: World Indoor Tour a Belgrado, LIVE su Sky dalle 17; Atletica, World Indoor Tour Belgrado 2026: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara; LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Battocletti e Fabbri guidano le speranze azzurre; Tricolori Allievi: Ancona 'inaugura' Rieti 2026. LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: si parte con il getto del peso maschile, Fabbri sfida KovacsCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31 GETTO DEL PESO - Terza posizione per Steen con un lancio da 21.01 18.29 GETTO DEL PESO - Si migliora ... oasport.it Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Lievin 2026: orario giovedì 19 febbraio, programma, streamingFari puntati sul prestigioso Meeting di Lievin, in programma stasera e valevole come penultimo appuntamento stagionale di livello Gold del World Indoor ... oasport.it Al Meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour, Nadia Battocletti mette a referto l'ennesimo record della sua incredibile carriera. L'Azzurra si cimenta nei 3000 m con l'obiettivo di siglare il nuovo record italiano. E così sarà. Un 8:26.44 che vale anche il terzo facebook Colle della Lombarda from Pratolungo (Italy) - Indoor Cycling Training Bike the World x.com