LIVE Atletica World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA | Fabbri e Battocletti danno spettacolo attesa per Sabatini e Simonelli

L'Atletica Live, con la tappa del World Indoor Tour a Lievin nel 2026, ha visto protagonisti Fabbri e Battocletti che hanno regalato uno spettacolo emozionante. Fabbri ha migliorato il suo record personale nel salto in lungo, mentre Battocletti ha sfiorato il podio nei 3000 metri. La gara ha attirato l’attenzione degli appassionati, pronti a seguire anche le prestazioni di Sabatini e Simonelli, in attesa dei prossimi risultati. L’atmosfera nel palazzetto si scalda con i momenti più intensi di questa serata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 SALTO CON L’ASTA – Terzo errore per Emig che è eliminato a 5.60. 20.30 SALTO CON L’ASTA – Secondo errore a 5.60 anche per Nilsen. Avanza Marschall che supera la misura al secondo tentativo. 20.28 1500 METRI – Questa la start list della gara femminile: 1. Adele Gay (FRA) PB 4:08.12 SB 4:08.12 2. Gaia Sabbatini (ITA) PB 4:10.25 3. Gabriela DeBues-Stafford (CAN) PB 4:00.80 4. Elise Cranny (USA) PB 4:02.85 5. Jemma Reekie (GBR) PB 4:00.52 SB 4:03.84 6. Worknesh Mesele (ETH) PB 4:02.19 7. Saron Berhe (ETH) PB 4:01.23 SB 4:01.23 8. Haregeweyni Kalayu (ETH) PB 4:01. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Fabbri e Battocletti danno spettacolo, attesa per Sabatini e Simonelli LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Fabbri trionfa, attesa per Battocletti e CavalliMartedì sera, l’atleta Fabbri ha vinto la gara di atletica al World Indoor Tour di Lievin, a causa di una prestazione solida e determinata. LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Fabbri trionfa, record italiano per BattoclettiDurante la tappa di Lievin del World Indoor Tour, Fabbri ha vinto la gara di atletica, mentre Battocletti ha stabilito un nuovo record italiano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: World Indoor Tour a Belgrado, LIVE su Sky dalle 17; Atletica, World Indoor Tour Belgrado 2026: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara; LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Battocletti e Fabbri guidano le speranze azzurre; Tricolori Allievi: Ancona 'inaugura' Rieti 2026. LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: si parte con il getto del peso maschile, Fabbri sfida KovacsCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31 GETTO DEL PESO - Terza posizione per Steen con un lancio da 21.01 18.29 GETTO DEL PESO - Si migliora ... oasport.it Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Lievin 2026: orario giovedì 19 febbraio, programma, streamingFari puntati sul prestigioso Meeting di Lievin, in programma stasera e valevole come penultimo appuntamento stagionale di livello Gold del World Indoor ... oasport.it Parata di stelle in pista al Meeting HautsdeFrance PasdeCalais, penultimo appuntamento della serie Gold 2026 World Indoor Tour e test fondamentale per tanti azzurri, da Nadia Battocletti a Gaia Sabbatini. Ce ne parla Walter Brambilla in questo articolo do facebook Grande prestazione di Zaynab Dosso a Belgrado! Nel meeting di Belgrado, tappa di alto livello del World Indoor Tour, categoria gold, Zaynab ha centrato una prestazione di assoluto livello sui 60 metri piani. x.com