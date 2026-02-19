LIVE Atletica World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA | Fabbri trionfa attesa per Battocletti e Cavalli

Martedì sera, l’atleta Fabbri ha vinto la gara di atletica al World Indoor Tour di Lievin, a causa di una prestazione solida e determinata. La competizione, che si svolge in Francia, ha attirato molti appassionati e atleti di alto livello. Battocletti si trova al quarto posto sui 3000 metri, con ancora diverse tornate da correre. Cavalli, invece, si prepara per le prossime prove. La diretta continua a seguire gli aggiornamenti e le emozioni di questa giornata di gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01 3000 METRI – Battocletti in quarta posizione ai 1400 metri. Si spacca il gruppo intorno al decimo posto 19.59 SALTO CON L’ASTA – Questa la start list della gara maschile: 1. Robin Emig (FRA) 5.92 2. KC Lightfoot (USA) 6.07 – 5.91 3. Zachery Bradford (USA) 5.91 – 5.90 4. Ernest John Obiena (PHI) 6.00 – 5.77 5. Christopher Nilsen (USA) 6.05 – 5.80 6. Sondre Guttormsen (NOR) 6.00 – 5.84 7. Menno Vloon (NED) 5.96 – 5.77 8. Sam Kendricks (USA) 6.06 – 5.77 9. Kurtis Marschall (AUS) 5.95 – 5.83 10. Emmanouil Karalis (GRE) 6.08 – 5.93 19.56 3000 METRI – Partite! 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Fabbri trionfa, attesa per Battocletti e Cavalli LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Battocletti e Fabbri guidano le speranze azzurreMartina Battocletti e Lorenzo Fabbri partecipano al meeting di Lievin, evento valido per il World Indoor Tour 2026, che si svolge questa mattina in Francia. LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: l’Italia cala gli assi Battocletti e FabbriL’atleta italiana Battocletti ha conquistato un risultato importante a Lievin, evento valido per il World Indoor Tour 2026, a causa della sua strategia vincente e di una buona condizione fisica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: World Indoor Tour a Belgrado, LIVE su Sky dalle 17; Atletica, World Indoor Tour Belgrado 2026: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara; LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Battocletti e Fabbri guidano le speranze azzurre; Tricolori Allievi: Ancona 'inaugura' Rieti 2026. LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: si parte con il getto del peso maschile, Fabbri sfida KovacsCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31 GETTO DEL PESO - Terza posizione per Steen con un lancio da 21.01 18.29 GETTO DEL PESO - Si migliora ... oasport.it Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Lievin 2026: orario giovedì 19 febbraio, programma, streamingFari puntati sul prestigioso Meeting di Lievin, in programma stasera e valevole come penultimo appuntamento stagionale di livello Gold del World Indoor ... oasport.it Parata di stelle in pista al Meeting HautsdeFrance PasdeCalais, penultimo appuntamento della serie Gold 2026 World Indoor Tour e test fondamentale per tanti azzurri, da Nadia Battocletti a Gaia Sabbatini. Ce ne parla Walter Brambilla in questo articolo do facebook Grande prestazione di Zaynab Dosso a Belgrado! Nel meeting di Belgrado, tappa di alto livello del World Indoor Tour, categoria gold, Zaynab ha centrato una prestazione di assoluto livello sui 60 metri piani. x.com