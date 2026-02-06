LIVE Atletica World Indoor Tour Madrid 2026 in DIRETTA | due secondi posti per Battocletti e Simonelli!

Oltre 20.50 di cronaca in diretta dalla Madrid Indoor, con il primo posto di Al Balushi sui 60 piani maschili. Battocletti e Simonelli si fermano ai secondi posti, lasciando spazio a un’atmosfera di competizione serrata. La gara si è decisa negli ultimi metri, con l’atleta dell’Oman che ha conquistato la vittoria con un tempo di 6.53, mentre gli italiani non sono riusciti a salire sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-50 60 piani maschili – Vince Al Balushi! 6.53 con cui l’atleta dell’Oman si impone su Fernandez! Il cubano paga una partenza a rilento rispetto al rivale e chiude con un 6.56. Terzo il britannico Amo-Dadzie che sigla il suo primato personale a 6.59. 20.47 60 piani maschili – E’ di nuovo il momento della velocità, stavolta senza barriere! 20.45 Salto in alto femminile – Si va verso il gran finale della prova! Rimangono in gara solamente le due favorite Hufnagel e Zodzik che adesso salteranno 1.94. 20.43 Salto in lungo femminile – 7.96 di De Sousa! Miglior prestazione mondiale stagionale! La portoghese leva il primato all’azzurra Iachipino! Gara dominata! Dietro di lei Sagnia e Mitxelena. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2026 in DIRETTA: due secondi posti per Battocletti e Simonelli! Approfondimenti su World Indoor Tour LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2026 in DIRETTA: subito Simonelli al via! Questa sera si tiene la prima tappa del World Indoor Tour a Madrid, con l’atletica in primo piano. LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2026 in DIRETTA: Battocletti alla partenza! Questa sera a Madrid si accendono i riflettori sull’atletica. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su World Indoor Tour Argomenti discussi: LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA: Blake e Asher Smith fulmini nei 60! Zampata di Hocker nel doppio miglio; World Athletics Indoor Tour, tre meeting live su Sky. Si parte oggi da Ostrava; LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2026 in DIRETTA: Nadia Battocletti in gara nei 1500 metri; Millrose Games a New York, stasera LIVE su Sky. LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2026 in DIRETTA: subito Simonelli al via!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.18 60 Ostacoli- Il migliore della batteria di Simonelli è lo spagnolo Enrique Llopis. L'iberico rispetta il ... oasport.it Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Madrid 2026: orari, programma, streaming, italiani in garaTutto pronto al Centro Deportivo Municipal Gallur di Madrid per la quarta tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. La ... oasport.it LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2026 in DIRETTA: Nadia Battocletti in gara nei 1500 metri - x.com Reduce dal secondo successo di fila nel cross al Campaccio, Nadia Battocletti farà il suo esordio nella stagione al coperto domani sui 1500 metri a Madrid, quarta tappa Gold del World Indoor Tour. #ANSA facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.