Basket Serie A | Trieste piega al supplementare una Reggio Emilia sempre più in crisi
Nell’undicesima giornata di Serie A, Trieste conquista una vittoria al supplementare contro Reggio Emilia, in una partita ricca di emozioni. La Pallacanestro Trieste si impone con il punteggio di 92-82, interrompendo la serie negativa e consolidando la propria posizione in classifica. Reggio Emilia invece attraversa un momento difficile, evidenziando le sfide di questa fase del campionato.
Bologna, 13 dicembre 2025 – La Pallacanestro Trieste ha inaugurato l’undicesimo turno del campionato di Serie A di basket con il successo interno a spese della Unahotels Reggio Emilia, sconfitta 92-82 dopo un tempo supplementare. A tracciare la rotta verso il successo triestino ci hanno pensato Jah’mi Ramsey (25 punti, 4 rimbalzi e 4 assist) e Juan Toscano Anderson, che si sono caricati la squadra sulle spalle nel momento clou della gara. Resta invece tanto rammarico alla Unahotels (all'ottavo ko di fila in campionato), a cui non sono bastati i 25 punti di Troy Caupain, unico tra gli emiliani in doppia. Sport.quotidiano.net
