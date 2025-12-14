Nell’undicesima giornata di Serie A, Trieste conquista una vittoria al supplementare contro Reggio Emilia, in una partita ricca di emozioni. La Pallacanestro Trieste si impone con il punteggio di 92-82, interrompendo la serie negativa e consolidando la propria posizione in classifica. Reggio Emilia invece attraversa un momento difficile, evidenziando le sfide di questa fase del campionato.

Bologna, 13 dicembre 2025 – La Pallacanestro Trieste ha inaugurato l’undicesimo turno del campionato di Serie A di basket con il successo interno a spese della Unahotels Reggio Emilia, sconfitta 92-82 dopo un tempo supplementare. A tracciare la rotta verso il successo triestino ci hanno pensato Jah’mi Ramsey (25 punti, 4 rimbalzi e 4 assist) e Juan Toscano Anderson, che si sono caricati la squadra sulle spalle nel momento clou della gara. Resta invece tanto rammarico alla Unahotels (all'ottavo ko di fila in campionato), a cui non sono bastati i 25 punti di Troy Caupain, unico tra gli emiliani in doppia. Sport.quotidiano.net

Basket, Serie A: Trieste piega al supplementare una Reggio Emilia sempre più in crisi - Bologna, 13 dicembre 2025 – La Pallacanestro Trieste ha inaugurato l’undicesimo turno del campionato di Serie A di basket con il successo interno a spese della Unahotels Reggio Emilia, sconfitta 92- sport.quotidiano.net