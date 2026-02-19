L’ira di Mastella dopo le frasi di Prodi | Da lui attacco menzognero fui vergognosamente lasciato solo eppure vinse grazie a me

Clemente Mastella ha reagito duramente alle affermazioni di Romano Prodi, accusandolo di aver diffuso una bugia politica e di aver mostrato insensibilità per le sue vicende personali del 2008. Mastella ha dichiarato di essere stato lasciato solo dopo aver sostenuto Prodi, nonostante il suo contributo alla vittoria. Ricorda di aver affrontato un attacco ingiusto e di aver subito un tradimento. La sua critica si è focalizzata sulla presunta manipolazione di Prodi durante un’intervista a La 7, dove ha insinuato che Mastella avrebbe avuto vantaggi preordinati dalla caduta del governo.

Mastella attacca Prodi: ‘Bugia politica e insensibilità personale sulle vicende del 2008. Romano Prodi è stato menzognero quando ieri da Lilli Gruber a La 7 ha alluso in maniera maldestra e smemorata al fatto che io avrei avuto vantaggi politici preordinati dalla caduta del suo Governo. Fu il tempo di una inchiesta che che ha coinvolto drammaticamente me e la mia famiglia. Da Prodi ieri è arrivata una incredibile caduta di stile, un atto di insensibilità personale e soprattutto una sesquipedale bugia politica”, lo dice il sindaco Clemente Mastella in riferimento ad alcune dichiarazioni di Prodi a Otto e mezzo sulla caduta del suo Governo il 24 gennaio 2008. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

