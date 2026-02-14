Si accende Milan-Como al Sinigaglia spunta lo striscione | Meglio 1 giorno da Fabregas che 100 da Allegri

Durante la partita tra Como e Fiorentina, i tifosi del Como hanno esposto uno striscione contro Allegri, con scritto: “Meglio 1 giorno da Fabregas che 100 da Allegri”. Il gesto ha attirato l’attenzione sugli spalti del Sinigaglia, dove si preparano i supporter rossoneri per il derby contro il Milan. Intanto, sui social, alcuni commentatori commentano con ironia questa protesta, mentre i giocatori del Como si concentrano sulla prossima sfida.

Circa un mese fa il Milan si imponeva 3-1 a Como al termine di una gara tutt'altro che semplice per i rossoneri. Nel primo tempo, infatti, i lariani avevano messo in difficoltà i rossoneri, trovando però sulla loro strada un monumentale Mike Maignan, decisivo con una serie di interventi prodigiosi che hanno tenuto in gara i compagni. Nel giro di 45 minuti, il Diavolo ha poi ribaltato il match con il gol su rigore di Nkunku e la strepitosa doppietta di Adrien Rabiot. Come noto, nel post-partita e nei giorni successivi, complici le dichiarazioni dell'allenatore spagnolo, si è riaccesa la solita contrapposizione tra 'giochisti', schierati con Cesc Fabregas, e 'risultatisti', dalla parte di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha commentato alla vigilia del match contro il Milan le differenze tra lui e Allegri, sottolineando il ruolo e l’esperienza del tecnico bianconero.

