Assaggialo abbi fede | Barbieri fa mangiare a Cannavacciuolo una salsa saporita e si becca una sberla a Masterchef – Video

Durante una prova di Masterchef, Bruno Barbieri ha fatto mangiare a Antonino Cannavacciuolo una salsa molto saporita, invitandolo a provarla con un “Assaggialo, abbi fede”. La reazione non si è fatta attendere: Cannavacciuolo ha reagito con una sberla, scatenando le risate tra i concorrenti e gli spettatori. È un continuo gioco tra i due chef, alternando momenti di affetto a scherzi più pungenti.

Il rapporto tra Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri va così: una settimana una dichiarazione di affetto, la settimana successiva uno sfottò decisamente. saporito. Sette giorni fa Chef Cannavacciuolo aveva detto di voler fare una cucinata di coppia insieme a lui, negli episodi di MasterChef Italia di ieri (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibili on demand) – durante la Prova in esterna in a Bergen, Norvegia, alla scoperta della cucina nordica – Chef Barbieri ha “ contraccambiato ” facendogli assaggiare una salsa che attendeva ancora di essere allungata e quindi risultava salatissima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

