Assaggialo abbi fede | Barbieri fa mangiare a Cannavacciuolo una salsa saporita e si becca una sberla a Masterchef – Video

Durante una prova di Masterchef, Bruno Barbieri ha fatto mangiare a Antonino Cannavacciuolo una salsa molto saporita, invitandolo a provarla con un “Assaggialo, abbi fede”. La reazione non si è fatta attendere: Cannavacciuolo ha reagito con una sberla, scatenando le risate tra i concorrenti e gli spettatori. È un continuo gioco tra i due chef, alternando momenti di affetto a scherzi più pungenti.

Il rapporto tra Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri va così: una settimana una dichiarazione di affetto, la settimana successiva uno sfottò decisamente. saporito. Sette giorni fa Chef Cannavacciuolo aveva detto di voler fare una cucinata di coppia insieme a lui, negli episodi di MasterChef Italia di ieri (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibili on demand) – durante la Prova in esterna in a Bergen, Norvegia, alla scoperta della cucina nordica – Chef Barbieri ha “ contraccambiato ” facendogli assaggiare una salsa che attendeva ancora di essere allungata e quindi risultava salatissima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Assaggialo, abbi fede”: Barbieri fa mangiare a Cannavacciuolo una salsa “saporita” e si becca una sberla a Masterchef – Video Approfondimenti su Cannavacciuolo Barbieri Si riaccendono i fornelli: Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli alla ricerca del nuovo MasterChef I fornelli di MasterChef Italia si riaccendono, con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli pronti a giudicare una nuova generazione di aspiranti chef. Riparte MasterChef Italia: Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli riaccendono i fornelli più ambiti Da giovedì 11 dicembre torna MasterChef Italia, il celebre cooking show di Sky Original. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ecco come Cannavacciuolo e entrato a far parte di Villa Crespi Scatterà la scintilla Beh, molto probabile con lo Sweet Love Burger! Pane rosso con semi di papavero, burger 200g, cheddar, brie, BBQ alle fragole, chips di barbabietola, iceberg e marmellata di fichi. Assaggialo in tutti i ristoranti Hamerica's, te ne innam facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.