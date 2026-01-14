Il Napoli ricorda la Roma di Totti e Cassano, che perse lo scudetto contro il Venezia: una squadra capace di grandi prestazioni, ma spesso imprevedibile e altalenante. Non è il momento di drammatizzare o di abbandonarsi a previsioni negative. La stagione è ancora lunga, e in campo tutto può cambiare. Restiamo attenti e fiduciosi, consapevoli delle potenzialità di questa squadra e delle sfide ancora da affrontare.

Non ci iscriviamo al partito dei catastrofisti, è ancora presto per dire che lo scudetto è perduto. Però certo il Napoli pareggia in casa col Parma dopo aver pareggiato sempre al San Paolo (sì Maradona) contro il Verona. Sono quattro punti buttati. E la differenza con lo scorso anno è questo Napoli è più forte ma più incostante. Quel Napoli invece era programmato per vincere. Sì fu favorito dall’Inter di Inzaghi ma giocò tutte le partite pensando all’obiettivo finale. Questa squadra è più forte, ha picchi superiori, ha ampi margini di crescita ma ha anche più pause. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Questo Napoli somiglia alla Roma di Totti e Cassano che perse lo scudetto col Venezia: è forte ma solo quando vuole

