I 60 anni di Aldair di cui 23 alla Roma | Cassano matto Totti cecchino Il più forte? Ronaldo

"Antonio non aveva rispetto per nessuno, ma non poteva permetterselo. Nessuno calciava come Francesco, ma il Fenomeno vinceva le partite da solo. Per Mazzone e Zeman potevo andare all'Inter, ma io rimasi nella capitale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I 60 anni di Aldair (di cui 23 alla Roma): "Cassano matto, Totti cecchino. Il più forte? Ronaldo"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pochi giorni fa Aldair ha compiuto 60 anni. Ci racconta la sua storia sul Guerin Sportivo il prof @PaoloMarcacci Vai su X

La Curva Sud festeggia Aldair per i suoi 60 anni prima di Roma - Napoli La Curva Sud festeggia Aldair per i suoi 60 anni prima di Roma - Napoli Ascolta Te la do io Tokyo, la trasmissione ideata e condotta da Mario Corsi, tutti i giorni dalle 10 alle 14 sui 92.700 - facebook.com Vai su Facebook

I 60 anni di Aldair (di cui 23 alla Roma): "Cassano matto, Totti cecchino. Il più forte? Ronaldo" - Nessuno calciava come Francesco, ma il Fenomeno vinceva le partite da solo. Da msn.com

Aldair festeggia all'Olimpico i 60 anni: saluto alla Sud prima di Roma-Napoli - Prima del fischio d'inizio, si è recato sotto la Curva per salutare i presenti ... Scrive ilromanista.eu

Aldair: “Domenica stavo per piangere. Cassano mi diceva che ero vecchio” - L'ex campione brasiliano ha festeggiato i 60 anni sotto la curva Sud e ha parlato a ruota libera: "Wesley? Scrive msn.com

Aldair: “La Roma ha carattere, manca solo il supporto delle punte. Wesley deve imparare a difendere” - Wesley deve imparare a difendere” dal blog Roma news L'articolo Aldair: “La Roma ha carattere, manca solo il ... msn.com scrive