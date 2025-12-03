I 60 anni di Aldair di cui 23 alla Roma | Cassano matto Totti cecchino Il più forte? Ronaldo

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Antonio non aveva rispetto per nessuno, ma non poteva permetterselo. Nessuno calciava come Francesco, ma il Fenomeno vinceva le partite da solo. Per Mazzone e Zeman potevo andare all'Inter, ma io rimasi nella capitale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

