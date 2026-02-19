L' Inter scivola sull' inferno di ghiaccio il Bodo Glimt vince 3-1

L'Inter perde 3-1 contro il Bodo Glimt in Norvegia, causando una battuta d’arresto nel percorso di qualificazione alla Champions League. La squadra di Chivu fatica a contenere gli attacchi avversari, che si dimostrano più aggressivi e determinati. Il Bodo ha sfruttato al massimo il fattore campo, segnando due reti nel primo tempo e chiudendo i giochi a fine partita. I nerazzurri ora devono recuperare nel ritorno, che si giocherà tra una settimana. La sfida si fa più complicata per la squadra italiana.

BODO (NORVEGIA) - Nell'andata degli spareggi di Champions League l'insidioso Bodo Glimt gioca un brutto scherzo anche all'Inter di Chivu. Sul sintetico dell'Aspmyra Stadium, ribattezzato "L'Inferno di ghiaccio", i nerazzurri escono sconfitti per 3-1, pagando a caro prezzo i tanti errori commessi nella ripresa. Le reti dei norvegesi vengono siglate da Fet, Hauge (ex Milan) e Hoegh: di Esposito, invece, la marcatura del momentaneo 1-1. Nei primi cinque minuti l'Inter spreca due occasioni da gol, prima con Lautaro, murato da Gundersen, e poi con Mkhitaryan che calcia alto da buona posizione.