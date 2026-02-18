Il Bodo Glimt ha eliminato l’Inter, portando il club norvegese a guadagnare circa 15 milioni di euro grazie alla qualificazione agli ottavi di finale. Oaktree, il fondo d’investimento, ha fatto sapere quanto questa vittoria possa rafforzare le finanze del team, che ora si prepara a sfidare le grandi d’Europa. Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri, ha ammesso che la sconfitta pesa molto, anche perché rappresenta una perdita economica significativa.

© Internews24.com - Bodo Glimt Inter, tra ghiaccio e oro: il playoff vale 15 milioni di euro. Il messaggio di Oaktree

