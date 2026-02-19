Incubo Inter tris del Bodo Glimt Ma il Milan non vince

L’Inter si fa sorprendere dal BodoGlimt e perde 3-1 in Europa League, causa una difesa troppo lenta e imprecisa. I norvegesi approfittano degli errori dei nerazzurri e segnano tre gol, complicando i piani di qualificazione. Nel frattempo, il Milan evita una sconfitta contro il Como, grazie a una rete negli ultimi minuti. La serata si rivela difficile per le due grandi milanesi, che cercano di risollevarsi nelle prossime partite. La sfida tra le due squadre si avvicina.

L’Inter delude contro il BodoGlimt e perde con il risultato di 3-1, serve la rimonta a San Siro. Il sorriso arriva dalla Serie A: il Milan non vince contro il Como Non era una partita facile e lo si sapeva già in partenza. Certo, in pochi potevano aspettarsi che l’Inter perdesse contro il BodoGlimt con il risultato di 3-1. Si mettono in salita i playoff di Champions League che garantiscono l’accesso agli ottavi dopo una prova opaca da parte dei nerazzurri. La Beneamata è partita meglio, ma non ha sfruttato le occasioni e ha subito il gol di Fat. A pareggiare è stato Pio Esposito con una bella girata, ma il secondo tempo è stato totalmente in salita.🔗 Leggi su Sportface.it

Bodo Glimt Inter LIVE 2-1: l’ex Milan Hauge trafigge i nerazzurriBodo Glimt ha battuto l’Inter 2-1 nella partita di andata dei playoff di Champions League 202526.

Bodo Glimt Inter, il ds Sakariassen: «Sappiamo chi affronteremo, ma non li temiamo. Abbiamo un fattore X e questo focus»Il direttore sportivo del Bodo Glimt, Sakariassen, non si nasconde.

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.