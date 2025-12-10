Prima volta nelle Marche L’anca si opera col robot

Il Mazzoni nelle Marche introduce la chirurgia robotica con il primo intervento di sostituzione dell’anca eseguito con il sistema Stryker Mako. L’operazione, realizzata su un paziente di 78 anni, rappresenta un passo importante verso l’adozione di tecnologie all’avanguardia per migliorare la precisione e i risultati delle procedure ortopediche.

Il Mazzoni apre all’impiego della chirurgia robotica. L’Ast ieri ha annunciato il primo intervento realizzato con ‘ stryker mako ’ che ha consentito di impiantare una protesi d’anca ad un paziente 78enne. La tecnologia del valore di 1,5 milioni di euro, è stata donata all’azienda sanitaria dalla Fondazione Carisap. L’operazione è stata eseguita dall’équipe del reparto di ortopedia diretto dal dottor Concetto Battiato. "Abbiamo raccolto la sfida del futuro – sostiene il direttore generale Ast dottor Antonello Maraldo -. La chirurgia robotica sta rivoluzionando, insieme allo sviluppo dell’AI, il mondo della sanità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it