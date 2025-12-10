Prima volta nelle Marche L’anca si opera col robot

Ilrestodelcarlino.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mazzoni nelle Marche introduce la chirurgia robotica con il primo intervento di sostituzione dell’anca eseguito con il sistema Stryker Mako. L’operazione, realizzata su un paziente di 78 anni, rappresenta un passo importante verso l’adozione di tecnologie all’avanguardia per migliorare la precisione e i risultati delle procedure ortopediche.

Il Mazzoni apre all’impiego della chirurgia robotica. L’Ast ieri ha annunciato il primo intervento realizzato con ‘ stryker mako ’ che ha consentito di impiantare una protesi d’anca ad un paziente 78enne. La tecnologia del valore di 1,5 milioni di euro, è stata donata all’azienda sanitaria dalla Fondazione Carisap. L’operazione è stata eseguita dall’équipe del reparto di ortopedia diretto dal dottor Concetto Battiato. "Abbiamo raccolto la sfida del futuro – sostiene il direttore generale Ast dottor Antonello Maraldo -. La chirurgia robotica sta rivoluzionando, insieme allo sviluppo dell’AI, il mondo della sanità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

prima volta nelle marche l8217anca si opera col robot

© Ilrestodelcarlino.it - Prima volta nelle Marche. L’anca si opera col robot

Fano, la Link si mostra per la prima volta: «Qui per fermare la fuga dei cervelli». Il nostro tour nella nuova sede di palazzo Marcolini

A Torino è stato reinnervato un pene per la prima volta al mondo

Adozione reciproca, la prima volta in Veneto: papà Pietro, mamma Nicoletta e le figlie Ginevra, Giulia e Aurora sono una famiglia (anche davanti alla legge)

Per la prima volta nelle Marche il campionato regionale open di Ocean racing - Prevede la partecipazione di numerose società sportive provenienti dal Lazio, Puglia, Marche ed altre regioni, oltre alla società sportiva delle Fiamme Gialle (GDF), la Gara Regionale "Open" di Ocean ... Secondo ilrestodelcarlino.it