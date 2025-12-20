L’identikit dei comuni fragili in Italia Sud e le Isole sono le aree più vulnerabili

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aggiornamento dell’ Indice composito di fragilità comunale (Ifc) elaborato dall’Istat, offre una fotografia dettagliata e comparabile nel tempo delle condizioni di vulnerabilità dei comuni italiani. I dati confermano da un lato un miglioramento complessivo e progressivo della fragilità media, ma dall’altro la persistente e marcata frattura territoriale tra Nord e Sud, con Mezzogiorno e Isole che continuano a concentrare le situazioni più critiche. Cos’è l’Indice di fragilità comunale. L’IFC è uno strumento multidimensionale che misura l’esposizione dei territori comunali a una pluralità di fattori di rischio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

l8217identikit dei comuni fragili in italia sud e le isole sono le aree pi249 vulnerabili

© Quifinanza.it - L’identikit dei comuni fragili in Italia, Sud e le Isole sono le aree più vulnerabili

Leggi anche: Le donne e il lavoro. Madri sole sempre più a rischio povertà: "Sono le più vulnerabili"

Leggi anche: Sos clima anche il Friuli “tra le aree più fragili del pianeta”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

l8217identikit comuni fragili italiaL’identikit dei comuni fragili in Italia, Sud e le Isole sono le aree più vulnerabili - Il report Istat evidenzia un miglioramento della fragilità media in Italia, ma denuncia forti disparità: il 15% dei comuni è ancora critico ... quifinanza.it

l8217identikit comuni fragili italiaLa fragilità dei Comuni italiani: la fotografia Istat - Nel 2022, i Comuni con livelli di fragilità massima o molto alta (9° e 10° decile) sono il 14,9% (poco meno di 1. finanza.repubblica.it

l8217identikit comuni fragili italiaComuni fragili (esposti a rischi): l'elenco di quelli più esposti a rischi in Puglia (secondo l'Istat) - In Puglia quasi un comune su cinque è ad alto o molto alto livello di fragilità. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.