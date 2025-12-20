L’identikit dei comuni fragili in Italia Sud e le Isole sono le aree più vulnerabili
L’aggiornamento dell’ Indice composito di fragilità comunale (Ifc) elaborato dall’Istat, offre una fotografia dettagliata e comparabile nel tempo delle condizioni di vulnerabilità dei comuni italiani. I dati confermano da un lato un miglioramento complessivo e progressivo della fragilità media, ma dall’altro la persistente e marcata frattura territoriale tra Nord e Sud, con Mezzogiorno e Isole che continuano a concentrare le situazioni più critiche. Cos’è l’Indice di fragilità comunale. L’IFC è uno strumento multidimensionale che misura l’esposizione dei territori comunali a una pluralità di fattori di rischio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Le donne e il lavoro. Madri sole sempre più a rischio povertà: "Sono le più vulnerabili"
Leggi anche: Sos clima anche il Friuli “tra le aree più fragili del pianeta”
L’identikit dei comuni fragili in Italia, Sud e le Isole sono le aree più vulnerabili - Il report Istat evidenzia un miglioramento della fragilità media in Italia, ma denuncia forti disparità: il 15% dei comuni è ancora critico ... quifinanza.it
La fragilità dei Comuni italiani: la fotografia Istat - Nel 2022, i Comuni con livelli di fragilità massima o molto alta (9° e 10° decile) sono il 14,9% (poco meno di 1. finanza.repubblica.it
Comuni fragili (esposti a rischi): l'elenco di quelli più esposti a rischi in Puglia (secondo l'Istat) - In Puglia quasi un comune su cinque è ad alto o molto alto livello di fragilità. msn.com
AVVISO PER I COMUNI - ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI DIGITALI PER LA TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE A FIERE, MERCATI, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E SIAD Si informa che sulla piattaforma regionale https://commerci - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.