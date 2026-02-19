L'incredibile storia di Maharavo per arrivare alle Olimpiadi | Affittavo casa e dormivo in macchina

Vincent Maharavo ha affrontato una strada difficile per raggiungere le Olimpiadi. Per allenarsi, ha affittato una casa e spesso ha dormito in auto, senza supporto finanziario. La sua partecipazione alla gara di halfpipe con la squadra francese gli è costata moltissimo: ha pagato di tasca propria l’allenatore e le spese di allenamento, che si aggirano intorno ai 40mila euro all’anno. Maharavo ha dovuto fare sacrifici enormi per inseguire il sogno olimpico, senza aiuti esterni. Ora si prepara alla competizione, consapevole delle sfide affrontate.

Vincent Maharavo partecipa alla gara di halfpipe con la Francia, ma ha dovuto pagare tutto di tasca propria: "Pago io l'allenatore, una stagione mi costa 40mila euro. Ho anche chiesto un prestito bancario prima di partire per le Olimpiadi".