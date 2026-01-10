Viveva sotto una casa da oltre un mese | l'incredibile storia di un enorme orso sfrattato in California

In California, un orso nero di circa 250 chili ha trascorso più di un mese sotto una casa, attirando l’attenzione delle autorità. Dopo vari tentativi di allontanamento, è stato deciso di intervenire con l’uso di fucili da paintball. Questa vicenda evidenzia le difficoltà e le sfide nella gestione di animali selvatici che si avvicinano alle aree abitate.

Un orso nero di 250 chili ha vissuto per oltre un mese sotto una casa in California. Dopo diversi tentativi falliti, è stato infine allontanato utilizzando fucili da paintball. Orso di 550 libbre finalmente sfrattato dalla sua casa in California dopo che una bizzarra strategia ha posto tremendous a un calvario durato un mese

