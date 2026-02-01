Mani nelle parti intime domande sconce pazienti denudate | le violenze che nessuno ha fermato

Un centro medico si rivela un luogo di violenza. Pazienti giovani vengono umiliate, denudate e molestate senza che nessuno intervenga. Le accuse raccontano di abusi e comportamenti sconce che durano da tempo, gettando un'ombra su una struttura che dovrebbe garantire cura e rispetto.

La sentenza di condanna dell'infettivologo del centro medico di viale Jenner apre uno squarcio su quel che succedeva dentro quelle mura, dov'è si è pensato a minimizzare i fatti invece di prendere provvedimenti. Non sono, purtroppo, casi isolati. Tutta la vicenda e le persone coinvolte Ma chi è Marco D'Annunzio? Non ancora cinquantenne - ma già ossessionato da quell'età di mezzo - l'infettivologo era arrivato all'Mts di viale Jenner proveniente dall'ospedale di Lecco pochi mesi prima delle denunce, dopo essere stato scelto perché inserito in una graduatoria pubblica di un precedente concorso.

