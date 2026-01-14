‘In Iran i Pasdaran irrompono nelle case dei manifestanti uccisi’ | crescono i timori sulla repressione

In Iran, si registrano segnalazioni di raid dei Pasdaran nelle abitazioni dei manifestanti uccisi, alimentando preoccupazioni sulla crescente repressione nel paese. La notizia, riportata da Iran International, solleva dubbi sulla veridicità delle fonti ufficiali e indica un contesto di tensione crescente. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con un aumento delle tensioni tra le autorità e i cittadini coinvolti nelle proteste.

Iran, proteste a Teheran per il carovita: il manifestante seduto a terra sfida le forze di sicurezza

L’Iran avverte: se attaccati colpiremo le basi Usa nella regione. Irruzione dei pasdaran nelle case dei manifestanti uccisi ilsole24ore.com/art/iran-trump… x.com

Sarò orbo ma io non li vedo in giro tutti questi idioti di sinistra che starebbero con gli ayatollah e i pasdaran contro gli insorti che in Iran si ribellano al loro regime sanguinario e oscurantista. Mi sembra una polemica provinciale a fronte di eventi troppo grandi c facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.