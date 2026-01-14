‘In Iran i Pasdaran irrompono nelle case dei manifestanti uccisi’ | crescono i timori sulla repressione

In Iran, si registrano segnalazioni di raid dei Pasdaran nelle abitazioni dei manifestanti uccisi, alimentando preoccupazioni sulla crescente repressione nel paese. La notizia, riportata da Iran International, solleva dubbi sulla veridicità delle fonti ufficiali e indica un contesto di tensione crescente. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con un aumento delle tensioni tra le autorità e i cittadini coinvolti nelle proteste.

La notizia è stata riportata da Iran International, la tv dei dissidenti iraniani con sede a Londra. Al momento non vi sono conferme ufficiali, ma sembra che la situazione in Iran sia sempre più complessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

