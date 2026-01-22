Nuova sede per Lidl a Montevarchi creati 6 nuovi posti di lavoro

Lidl Italia ha inaugurato oggi il nuovo punto vendita a Montevarchi, in via della Farnia. L'apertura ha creato sei nuovi posti di lavoro, contribuendo allo sviluppo economico locale. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione della sindaca Silvia Chiassai Martini, confermando l'impegno dell’azienda nel territorio. La nuova sede offre ai clienti un punto di riferimento per gli acquisti di prodotti di qualità e convenienza.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Ha aperto ufficialmente questa mattina il nuovo store Lidl Italia in via della Farnia, inaugurato alla presenza della Sindaca Silvia Chiassai Martini. Il punto vendita sostituisce lo storico presidio di via Mameli, attivo da oltre 15 anni, segnando un’evoluzione strategica per l’Insegna nel comune di Montevarchi. Questo investimento non solo consolida il legame con la comunità locale, ma genera anche un positivo impatto occupazionale grazie all’assunzione di 6 nuovi collaboratori. La struttura è pronta ad accogliere i clienti con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 21:00 e la domenica dalle 08:30 alle 20:30. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova sede per Lidl a Montevarchi, creati 6 nuovi posti di lavoro Inaugurato il supermercato Lidl di Tavernerio, 26 nuovi posti di lavoro per il territorioÈ stato inaugurato oggi il nuovo supermercato Lidl di Tavernerio, situato in via Provinciale. Milano-Cortina 2026, saranno creati 36mila posti di lavoro. I dati sull’occupazioneSecondo le analisi di Università Bocconi e Ca’ Foscari, l’evento Milano-Cortina 2026 genererà circa 36 mila posti di lavoro. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Bolzano, a Prati di Gries apre un nuovo supermercato Lidl; Assunzioni LIDL: Recruiting day Gennaio 2026 a Milano, Bologna, Verona per nuove aperture; Quella ricetta di famiglia che fa fatturare 67 milioni di euro all'anno!; LIDL: Recruiting day per la stagione estiva 2026. LIDL: assunzioni per impiegati e manager, lavoro presso sedi regionali in ItaliaLidl cerca personale per assunzioni di impiegati e manager presso diverse sedi regionali in Italia. Possibilità di inserimento anche a tempo indeterminato. Ecco i dettagli e come candidarsi. ticonsiglio.com LIDL: Recruiting day per la stagione estiva 2026LIDL ha indetto nuovi recruiting day per l'assunzione di personale durante la stagione estiva 2026. Opportunità anche per chi non ha esperienza. Ecco i dettagli e come candidarsi. ticonsiglio.com https://www.catanzaroinforma.it/pubbliredazionale/2026/01/22/la-pizzeria-mordi-cresce-e-diventa-mordilab-inaugurata-la-nuova-sede/400860/ - facebook.com facebook Citco apre la nuova sede di Dallas per rafforzare l'offerta di servizi di gestione di asset alternativi x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.