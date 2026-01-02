Guardian | l’AI Overview di Google ha dato informazioni mediche sbagliate

Un’indagine del Guardian mette in discussione l’affidabilità delle AI Overview di Google, i riassunti automatici che appaiono in cima ai risultati di ricerca. L’indagine evidenzia come queste sintesi possano contenere informazioni mediche inesatte, sollevando dubbi sulla loro attendibilità. È importante, quindi, verificare sempre le fonti e consultare professionisti qualificati per informazioni sanitarie.

Un’indagine del Guardian mette in discussione l’affidabilità delle Al Overview di Google, i riassunti generati con l’intelligenza artificiale che compaiono in cima ai risultati di ricerca. Secondo il quotidiano britannico, alcune sintesi contengono informazioni sanitarie errate o fuorvianti, con potenziali rischi concreti per la salute. La ricostruzione, sottolinea la testata, è stata fatta dopo che un numero rilevante di associazioni e professionisti sanitari hanno sollevato preoccupazioni sull’affidabilità delle informazioni contenute in AI Overview. La finestra AI Overview nel motore di ricerca di Google. 🔗 Leggi su Lettera43.it

