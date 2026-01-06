Il Comitato Olimpico Internazionale ha recentemente annunciato i criteri di qualificazione per l’hockey su prato ai Giochi di Los Angeles 2028. Queste linee guida definiranno le modalità di accesso alle competizioni olimpiche per le squadre nazionali, stabilendo le tappe e i requisiti necessari per partecipare. L’articolo analizza le principali novità e le implicazioni di questa regolamentazione per il futuro del torneo olimpico.

Il CIO ha ufficializzato nelle ultime settimane i criteri di qualificazione dell’hockey su prato per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Il programma prevede lo svolgimento di due tornei (uno femminile ed uno maschile) e, come avvenuto in tutte le edizioni andate in scena da Pechino 2008 in poi, parteciperanno all’evento 12 squadre per genere. Ogni formazione sarà composta da 16 atleti. Gli Stati Uniti saranno presenti in entrambi i tornei in qualità di Paese ospitante, avendo soddisfatto i criteri FIH (con almeno un’apparizione nella top25 del ranking mondiale dopo la chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey prato, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Leggi anche: Badminton, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Leggi anche: Volley, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Coppa Italia, pareggio esterno e qualificazione per l'Hockey Prato - 2 in casa del CP Grosseto, l'Hockey Prato ha ipotecato la qualificazione alla seconda fase della Coppa Italia di Serie B Prato, 27 ottobre 2025 – Si è conclusa pochi giorni fa con un pareggio ... lanazione.it

Riscossa Hockey Prato nella sfida a Follonica - Serviva un successo, per scrollarsi innanzitutto di dosso il ko di Grosseto maturato all’esordio ed agguantare al contempo i primi punti della stagione (iniziando il rodaggio in vista del campionato ... lanazione.it

MATCH DAY! Indoor Domenica 28 Dicembre Millevoi, Roma -Serie A1 Femminile Ore 11:20 @hockeybutterfly - HPP Ore 14:50 @hockey_capitolina - HPP #HPP #alchiavò #Indoor #avanticosì - facebook.com facebook