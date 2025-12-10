Teatro urbano degli artisti di strada | contributi Mic per 500mila euro

Il Ministero della Cultura ha annunciato l'assegnazione di 500mila euro tramite il bando ‘Teatro urbano e sociale’, destinati a sostenere artisti di strada, teatri urbani e festival. Questa iniziativa mira a valorizzare il teatro urbano e sociale, promuovendo la cultura e l'inclusione attraverso performance realizzate esclusivamente da artisti di strada.

Il ministero della Cultura comunica di aver assegnato 500mila euro, con l’apposito bando ‘Teatro urbano e sociale ‘, a favore dei soggetti che promuovono teatro urbano, sociale e festival realizzati con l’impiego esclusivo degli artisti di strada. Si tratta di interventi che riconoscono il valore di un settore che alimenta l’arte, la coesione e l’inclusione direttamente negli spazi urbani e nelle comunità locali. Dalle valutazioni della Commissione consultiva per il teatro emergono come principali assegnatari realtà consolidate del panorama nazionale. Tra queste, il Teatro Biondo di Palermo, che ottiene uno dei contributi più alti grazie alla qualità progettuale; l’Associazione Culturale Artime di Fermo e Il NaufragarMedolce di Roma, entrambe premiate per la forte capacità di integrazione con il tessuto urbano; il Centro Teatrale Universitario Cesare Questa di Pesaro e Urbino e l’ APS Trerrote di Napoli, tra i soggetti più significativi nell’ambito del teatro sociale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

