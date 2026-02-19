L' ex principe travolto dal caso Epstein il blitz e l' arresto all' alba a Sandringham Le accuse | Condivise informazioni riservate
L'ex principe Andrew è stato arrestato all'alba a Sandringham, in Inghilterra, per aver condiviso dati riservati. La notizia arriva nel giorno del suo compleanno e si collega alle accuse di aver trasmesso informazioni sensibili a Jeffrey Epstein. Secondo fonti della Bbc News, il coinvolgimento di Andrew come ex rappresentante commerciale del governo britannico avrebbe facilitato lo scambio di dettagli riservati. La polizia ha fatto irruzione nella tenuta reale, portando via documenti e dispositivi elettronici. L’episodio ha suscitato grande attenzione nel Regno Unito.
LONDRA - Sarebbe stato avvertito con qualche ora di anticipo e si è fatto trovare pronto, oggi 19 febbraio, nel giorno del suo 66esimo compleanno. Andrea Mountbatten-Windsor, l’ex principe, fratello del re, apparentemente il figlio per il quale Elisabetta aveva un affetto particolare, è stato arrestato questa mattina a Sandringham, nel Norfolk, e si trova in stato di fermo presso una centrale della polizia, uno sviluppo che non ha precedenti nella storia moderna del Regno Unito. La Thames Police ha sottolineato che il fermo è stato effettuato nell’ambito delle inchieste su un possibile abuso di ufficio pubblico da parte dell’ex principe. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Argomenti discussi: Sarah Ferguson all’amico Epstein: Sto aspettando che mia figlia Eugenie rientri da un weekend di sesso; William e Kate rompono il silenzio sul caso Epstein che ha travolto il principe Andrea. Le parole a sorpresa; Regno Unito travolto: Sesso a tre tra l’orco, la socia e un ex premier; Gb. Epstein File, William e Kate rompono il silenzio, ‘Siamo profondamente preoccupati’.
Il caso Epstein travolge (di nuovo) l’ex principe Andrea: nel mirino viaggi ufficiali e incontri privati in Cina e il nodo dell’abuso d’ufficioDai documenti dell’Epstein Files emergono nuove rivelazioni sull’ex principe Andrea durante il suo ruolo di inviato commerciale in Cina: email, incontri organizzati dal finanziere e richieste di un’in ... panorama.it
La caduta di un principe. I files #Epstein colpiscono ancora. Arrestato l’ex principe Andrea x abuso di ufficio. “La giustizia faccia il suo corso” lo ha scaricato il fratello re Carlo che già lo aveva cacciato dalla tenuta di Windsor.Cos’altro si nasconde nei files Epst x.com