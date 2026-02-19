L'ex principe Andrew è stato arrestato nel giorno del suo compleanno, legato alle accuse di aver condiviso dati riservati con Jeffrey Epstein. La notizia arriva dopo un blitz all’alba nella tenuta di Sandringham, dove agenti hanno eseguito una perquisizione. Secondo fonti, l’ex rappresentante commerciale del governo britannico avrebbe passato informazioni sensibili a Epstein, coinvolto in scandali sessuali. La vicenda si aggiunge alle controversie che coinvolgono il membro della famiglia reale, alimentando le polemiche sulla sua reputazione. La procura ora indaga sui dettagli di questa presunta collaborazione.

LONDRA - Sarebbe stato avvertito con qualche ora di anticipo e si è fatto trovare pronto, oggi 19 febbraio, nel giorno del suo 66esimo compleanno. Andrea Mountbatten-Windsor, l’ex principe, fratello del re, apparentemente il figlio per il quale Elisabetta aveva un affetto particolare, è stato arrestato questa mattina a Sandringham, nel Norfolk, e si trova in stato di fermo presso una centrale della polizia, uno sviluppo che non ha precedenti nella storia moderna del Regno Unito. La Thames Police ha sottolineato che il fermo è stato effettuato nell’ambito delle inchieste su un possibile abuso di ufficio pubblico da parte dell’ex principe. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - L'ex principe travolto dal caso Epstein e il blitz all'alba nella tenuta di Sandringham. Le accuse: «Condivise informazioni riservate»

Arrestato l'ex principe Andrea. "Condivise informazioni riservate col pedofilo Epstein". Perquisita la tenuta reale di Sandringham L'ex principe Andrea è stato arrestato per aver passato dati riservati a Jeffrey Epstein.

«Arrestato Andrea», l'ex principe travolto dallo scandalo Epstein. La Bbc: condivise informazioni riservate col finanziere pedofiloAndrea, l’ex principe britannico, è stato arrestato a causa delle accuse di cattiva condotta legate alle sue attività pubbliche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.