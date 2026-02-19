L' ex Principe Andrea in arresto per abuso d' ufficio | Ha passato informazioni riservate a Epstein

L'ex principe Andrea è stato arrestato per aver passato informazioni riservate a Jeffrey Epstein. La notizia è arrivata nel giorno del suo 66° compleanno, durante un blitz nella sua residenza privata. Le autorità hanno trovato prove che collegano l'ex membro della famiglia reale a scambi di dati sensibili con il finanziere condannato. Andrea, recentemente privato del titolo di principe, ora si trova sotto inchiesta per abuso d'ufficio. L'arresto ha suscitato grande attenzione sui media e tra i cittadini. La procura ha avviato un'indagine approfondita sui suoi legami con Epstein.

L'ex principe Andrea è stato arrestato in Regno Unito con l'accusa di abuso d'ufficio. Secondo quanto riferito da Bbc News, avrebbe condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein durante il periodo in cui ricopriva il ruolo di emissario commerciale del governo britannico. Il fermo è avvenuto nella sua residenza privata di Sandringham, nel giorno del 66esimo compleanno. L'operazione lampo si è svolta nella tenuta reale di Norfolk. Stando alle ricostruzioni del Corriere della Sera, poco dopo le 8 del 19 febbraio, sei veicoli civili della polizia hanno raggiunto la proprietà di re Carlo III. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

