Caso Epstein arrestato l’ex principe Andrea | Passò informazioni riservate al finanziere pedofilo

L’ex principe Andrea è stato arrestato perché si sospetta che abbia passato informazioni riservate al finanziere Jeffrey Epstein, coinvolto in traffico di minori. La polizia britannica ha confermato l’arresto, avvenuto dopo un’indagine durata mesi. Andrea, che aveva ricoperto il ruolo di rappresentante commerciale del governo, si trova ora sotto inchiesta per aver fornito dettagli sensibili al finanziere condannato. Le autorità stanno esaminando le comunicazioni tra i due, nel tentativo di chiarire il suo coinvolgimento in questa vicenda. Il processo continuerà nelle prossime settimane.

L'ex principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra. "Nell'ambito delle indagini, oggi (19 febbraio) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina di Norfolk con l'accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio e stiamo effettuando delle perquisizioni presso alcuni indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk. Al momento l'uomo è ancora sotto custodia della polizia". È quanto si legge in una dichiarazione della polizia del Regno Unito.