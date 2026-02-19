L'ex principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato dalla polizia britannica perché si sospetta abbia condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein, il noto finanziere accusato di pedofilia. Le autorità hanno trovato prove che collegano l'ex membro della famiglia reale a incontri con Epstein, avvenuti in passato. La polizia ha anche sequestrato documenti e dispositivi elettronici durante l’arresto. Andrea Windsor-Mountbatten rischia ora di affrontare un procedimento giudiziario, che potrebbe durare settimane. La notizia ha scosso l’opinione pubblica e i media britannici.

Caso Epstein: Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato dalla polizia britannica per abuso d’ufficio. Lo riportano la Bbc e altri media britannici. L’arresto è avvenuto nella residenza del fratello di re Carlo III, recentemente privato del titolo di principe, nel giorno del suo 66esimo compleanno. E' accusato di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra. Secondo la ricostruzione del Daily Mail, sei auto della polizia in borghese sono arrivate alla tenuta del re Carlo a Norfolk poco dopo le 8 di questa mattina. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caso Epstein, arrestato l'ex principe Andrea: "Condivise informazioni riservate col finanziere pedofilo"

«Arrestato Andrea», l'ex principe travolto dallo scandalo Epstein. La Bbc: condivise informazioni riservate col finanziere pedofiloAndrea, l’ex principe britannico, è stato arrestato a causa delle accuse di cattiva condotta legate alle sue attività pubbliche.

Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea: “Passò informazioni riservate al finanziere pedofilo”L’ex principe Andrea è stato arrestato perché si sospetta che abbia passato informazioni riservate al finanziere Jeffrey Epstein, coinvolto in traffico di minori.

Principe Andrea arrestato condivise informazioni riservate con Epstein

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.