Caso Epstein arrestato l’ex principe Andrea | è accusato di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo

L’ex principe Andrea è stato arrestato perché si sospetta che abbia passato informazioni riservate al finanziere Jeffrey Epstein. La polizia britannica ha confermato l’arresto, che riguarda un episodio avvenuto diversi anni fa. Secondo le indagini, l’ex membro della famiglia reale avrebbe avuto incontri segreti con Epstein, conosciuto per i suoi comportamenti illeciti. Le autorità vogliono chiarire se Andrea abbia favorito il finanziere pedofilo o abbia agito per interesse personale. L’indagine prosegue, mentre il suo avvocato nega ogni accusa.

L’ex principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica con l’accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra. L’operazione è avvenuta oggi, 19 febbraio, e rientra in un’inchiesta che, secondo le autorità, è ora formalmente aperta. «Nell’ambito dell’indagine, oggi (192) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina residente nel Norfolk con l’accusa di abuso d’ufficio e stiamo effettuando perquisizioni presso indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk», si legge nel comunicato diffuso dalla polizia.🔗 Leggi su Open.online

