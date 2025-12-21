Una fotografia mai vista prima ha riacceso lo scandalo che ha travolto l’ex principe britannico. Lo scatto in bianco e nero, diffuso venerdì scorso dal Dipartimento di Giustizia americano, assieme ad altri documenti, mostra Andrea disteso sulle gambe di alcune donne (con i volti coperti per proteggerne l’identità) all’interno di Sandringham House, la residenza nel Norfolk dove la famiglia reale britannica tradizionalmente festeggia il Natale. Nell’immagine si riconosce chiaramente Ghislaine Maxwell, l’ex compagna di Jeffrey Epstein oggi detenuta per traffico sessuale di minorenni. L’analisi di Sky News ha confermato che lo scatto risale proprio al salone storico di Sandringham, una delle proprietà più care alla defunta regina Elisabetta II. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Lo scandalo Epstein a un passo dalla Regina: l'ex principe Andrea "festeggiò" a Sandringham, l'amata residenza natalizia di Elisabetta II

Principe Andrea rinuncia al titolo di duca di York per lo scandalo Epstein. I londinesi: «La scelta migliore per la royal family» VIDEO - La casa reale di Windsor si è imposta: l'ultimo scandalo è stato fatale al principe Andrea, convocato dal fratello re Carlo III, che gli ha comunicato la necessità di rinunciare al titolo di duca di ... ilgazzettino.it

Scandalo Epstein coinvolge la principessa Sofia: la casa reale svedese reagisce - Dopo la casa reale britannica, un’altra monarchia europea deve fare i conti con la scabrosa vicenda Epstein. tg.la7.it