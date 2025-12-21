Lo scandalo Epstein a un passo dalla Regina | l’ex principe Andrea festeggiò a Sandringham l’amata residenza natalizia di Elisabetta II
Una fotografia mai vista prima ha riacceso lo scandalo che ha travolto l’ex principe britannico. Lo scatto in bianco e nero, diffuso venerdì scorso dal Dipartimento di Giustizia americano, assieme ad altri documenti, mostra Andrea disteso sulle gambe di alcune donne (con i volti coperti per proteggerne l’identità) all’interno di Sandringham House, la residenza nel Norfolk dove la famiglia reale britannica tradizionalmente festeggia il Natale. Nell’immagine si riconosce chiaramente Ghislaine Maxwell, l’ex compagna di Jeffrey Epstein oggi detenuta per traffico sessuale di minorenni. L’analisi di Sky News ha confermato che lo scatto risale proprio al salone storico di Sandringham, una delle proprietà più care alla defunta regina Elisabetta II. 🔗 Leggi su Cultweb.it
