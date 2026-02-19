Epstein arrestato l' ex principe Andrea

L'ex principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato fermato questa mattina dalla polizia di Londra con l'accusa di abuso d'ufficio. La notizia è stata confermata da diverse fonti locali e si aggiunge a un’indagine in corso su presunti comportamenti illeciti. L’arresto è avvenuto in una residenza di Kensington, dove gli agenti hanno portato via documenti e oggetti personali. La vicenda sta attirando l’attenzione dei media britannici, mentre il pubblico aspetta dettagli sul procedimento in atto.

11.30 Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato dalla polizia britannica per "abuso d'ufficio". Lo riportano la Bbc e altri media britannici. L'arresto è avvenuto nella residenza del fratello d re Carlo III, recentemente privato del titolo di principe, nel giorno del suo 66esimo compleanno. All'ex principe si contesta di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra. Perquisite case nel Berkshire e Norfolk.