La fiamma olimpica ha fatto tappa anche a Villa Adriana e Villa d' Este

La fiamma olimpica è passata anche per le bellezze archeologiche della città di Tivoli. Villa Adriana e Villa d'Este, siti patrimonio dell'umanità, hanno beneficiato di un momento storico che accompagna l'avvicinamento ai Giochi Invernali 2026 di Milano e Cortina. La fiamma olimpica a TivoliLa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

