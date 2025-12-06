Palazzo Venezia | nasce a Como un nuovo capitolo del lusso firmato Villa d’Este La Collezione

Villa d’Este La Collezione – il nuovo brand che riunisce le eccellenze del gruppo, comprendendo Villa d’Este sul Lago di Como, Villa La Massa a Firenze e Miralago Luxury Apartments a Cernobbio – inaugura un nuovo capitolo con l’apertura di Palazzo Venezia. La struttura diventa il primo hotel. 🔗 Leggi su Quicomo.it

