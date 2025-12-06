Palazzo Venezia | nasce a Como un nuovo capitolo del lusso firmato Villa d’Este La Collezione

Villa d’Este La Collezione – il nuovo brand che riunisce le eccellenze del gruppo, comprendendo Villa d’Este sul Lago di Como, Villa La Massa a Firenze e Miralago Luxury Apartments a Cernobbio – inaugura un nuovo capitolo con l’apertura di Palazzo Venezia. La struttura diventa il primo hotel. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche questi approfondimenti

Venezia> Palazzo Ducale - Doge's Palace - The outstanding 'Chamber of the Council of Ten'. This Council was the highest Judiciary of the Venetian Republic, from 1310 to 1797. Paintings by Veronese, Ponchino and Zelotti. >>> Wikipedia link in comment - facebook.com Vai su Facebook

Fino all'11 gennaio 2026 al Vittoriano e a Palazzo Venezia a Roma la mostra perfetta per gli amanti dei treni: "Le ferrovie d’Italia (1861-2025). Dall’unità nazionale alle sfide del futuro". Un viaggio lungo oltre 160 anni, tra progresso tecnico e trasformazioni soci Vai su X

Nuovo gioiello extra lusso sul Lago di Como: apre Palazzo Venezia, primo ‘The Leading Hotels of the World’ in città - Villa d’Este La Collezione – il brand che incarna l’eccellenza del gruppo (inclusi Villa d’Este Lago di Como, Villa La Massa a Firenze e Miralago Luxury Apartments a Cernobbio) – annuncia una tappa st ... Riporta comozero.it

Bottega Veneta apre a Palazzo van Axel, Venezia, per una experience straordinaria - Bottega Veneta a Venezia: la maison approda a a Palazzo van Axel e attende i suoi top client per offrire servizi su misura unici e un'immersione nel mondo dell'arte È tra i marchi contemporanei più ... Scrive vogue.it