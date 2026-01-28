Lewis Hamilton dopo lo shakedown di Barcellona | Giornata produttiva raccolti dati fondamentali

Lewis Hamilton torna in pista a Barcellona e si dice soddisfatto. Durante la seconda giornata di shakedown, ha lavorato molto nel pomeriggio, nonostante il meteo complicato. La giornata è stata produttiva, e sono stati raccolti dati importanti per le prossime gare.

Lewis Hamilton ha fatto il suo debutto in pista a Barcellona durante la seconda giornata di shakedown collettivo, lavorando soprattutto nel pomeriggio in condizioni meteo complesse. La pioggia, presente soprattutto nella seconda parte della sessione, ha reso poco significativi i riferimenti sul giro secco, spostando l'attenzione sul lavoro di adattamento alla nuova vettura. Al termine della giornata, il pilota britannico ha evidenziato il valore del lavoro svolto, sottolineando come l'obiettivo principale fosse quello di costruire una prima base tecnica solida in vista della stagione. "È stata una giornata intensa ma produttiva", ha dichiarato Hamilton, spiegando come la variabilità delle condizioni abbia rappresentato un banco di prova importante per team e pilota.

