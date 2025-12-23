Aica dice addio al forfait con i contatori smart | i numeri delle utenze per ogni città
Aica introduce i contatori smart per il servizio idrico in provincia di Agrigento, segnando un cambiamento importante per le utenze locali. Il progetto pilota mira a sostituire i contatori tradizionali, favorendo una gestione più precisa e trasparente dei consumi. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti verso l’eliminazione delle utenze a forfait, offrendo ai cittadini maggiore chiarezza sulla propria situazione idrica.
Svolta per il servizio idrico in provincia di Agrigento. Aica ha avviato il progetto pilota per l’introduzione dei nuovi contatori smart di ultima generazione, primo passo concreto verso l’eliminazione definitiva delle utenze a forfait, ancora numerose in diversi Comuni del territorio.Oggi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
