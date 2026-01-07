Gaeta al via il primo ciclo di lettura dei contatori idrici del 2026

A Gaeta e Prossedi è iniziato il primo ciclo di lettura dei contatori idrici per il 2026, svolto dal personale autorizzato di Acqualatina. L’operazione, parte delle attività di gestione del servizio idrico, ha come obiettivo la rilevazione dei consumi per la corretta quantificazione delle tariffe. L’intervento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure di sicurezza, assicurando un servizio efficiente e trasparente per i cittadini.

Gaeta, 7 gennaio 2026 – Nei Comuni di Gaeta e Prossedi è in corso il primo ciclo di lettura dei contatori idrici per il 2026 da parte del personale autorizzato Acqualatina, qualificabile come “incaricato di pubblico servizio”. Si richiede agli utenti la massima collaborazione, dando accesso ai contatori e non ostacolando lo svolgimento delle attività di lettura, necessarie alla rilevazione dei consumi effettivi. I tecnici effettueranno le letture dei contatori e le verifiche di funzionamento fino a: sabato 17 gennaio domeniche e festivi esclusi per il Comune di Prossedi. sabato 6 giugno domeniche e festivi esclusi per il Comune di Gaeta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Trash-By: innovazione nella lettura dei contatori attraverso la raccolta rifiuti porta a porta

Leggi anche: Trash-By: innovazione nella lettura dei contatori attraverso la raccolta rifiuti porta a porta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

#Calcio #Juniores #Regionali #Provinciali #Under19 #Lazio #Latina #SudPontino #Gaeta #Formia #Itri #Castelforte #SanLorenzo #Scauri #ScauriMarina #Faiti #Briganti #DonBoscoGaeta #SolidaleFormia Alti e bassi nel primo week end agonistico del nuo - facebook.com facebook